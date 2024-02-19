الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 135.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أكثر من 70 مواطنا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

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وأضافت أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

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وذكرت مصادر طبية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28،985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68،883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

حماس: حكومة الاحتلال تتبنى قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطين

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس، إن حكومة الإرهاب الصهيونية تتبنّى قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي، واصفة الأمر بأنه يشكّل تحديًا للمنظومة الدولية، وتأكيدًا على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت حماس، في بيان مساء اليوم، أن العدو الصهيوني منذ الشروع في المفاوضات قبل أكثر من 30 عامًا والمرتكزة على كسب الوقت، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولًا إلى فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني والعالم؛ تحتم على المجتمع الدولي العمل على كسر هذا الصلف والتلاعب الصهيوني بحقوق الشعب الفلسطيني ومصير المنطقة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، والاعتراف فورًا بحقوقه كافة.

قصف الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة دير البلح الشجاعية رفح

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