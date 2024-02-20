وسائل إعلام إسرائيلية: حادثة صعبة للجنود خلال المواجهات بغزة ومروحيات تنقل المصابين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيليلة، وقوع حادثة صعبة للجنود خلال المواجهات في قطاع غزة وعدة مروحيات تنقل المصابين.



فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين عسكريين، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح الفلسطينية.

وقالت إن هناك تقديرات ترجح قرب انتهاء العملية البرية في خان يونس بقطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال عملياته في غزة، حيث طالب سكان أحياء الزيتون والتركمان بمغادرة منازلهم والتوجه إلى المواصي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.