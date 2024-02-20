الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يطالب سكان أحياء الزيتون والتركمان بغزة بمغادرة منازلهم والتوجه للمواصى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان أحياء الزيتون والتركمان في قطاع غزة بمغادرة منازلهم والتوجه إلى المواصي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطيني إن منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل، وتعرّضت منطقة الشعف بشرق حي الشجاعية لقصف مدفعي.

وأضافت أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف سواحل مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء يوم الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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