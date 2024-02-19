الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يخشى من قرار "العدل الدولية" بشأن الأراضى الفلسطينية

العدل الدولية
العدل الدولية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وكالة "رويترز"، بأن بيانًا إسرائيليًا، أشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية سيكون مضرًا.

كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد دعا إلى وقف الحرب الفظيعة على قطاع غزة والتي تتم وسط صمت دولي، مشددًا على أن إسرائيل لا يمكن أن تنكر وجود الدولة الفلسطينية ولا يمكن استمرار هذا الاحتلال.

وقال "المالكي" خلال مؤتمر صحفى، عقب جلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي:"عازمون على تحقيق طموحنا نحو العدالة وليس هناك أي تبرير للاحتلال أو الفصل العنصري، داعيًا الولايات المتحدة باتخاذ موقف إزاء جرائم إسرائيل.

وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية لها وزن كبير في الجانبين القانوني والأخلاقي، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عامًا من الاحتلال والاضطهاد والطرد والقمع.

الرأي الاستشاري غزة قطاع غزة

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