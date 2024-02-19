"إكسترا نيوز" تستعرض الممارسات الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية:

يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج مفرط في التمييز.

يمنح النظام الإسرائيلي الامتيازات لـ700 ألف يهودي يعيشون في 300 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

أجبر النظام الإسرائيلي أكثر من 3 ملايين فلسطيني على العيش في نفس المساحة التي يعيش فيها 700 ألف مستوطن إسرائيلي مع فصلهم بجدران ونقاط تفتيش.

هناك مليونان آخران من الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، والتي توصف بالسجن المفتوح إضافة لتفاقم سوء الأوضاع عقب 7 أكتوبر الماضي.

النظام السياسي الإسرائيلي يتبنى عن قصد الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون الأخرى.

هيمنة اليهود الإسرائيليين على إسرائيل وفلسطين أصبحت أكثر توطيدًا عندما أصدر الكينست قانون الدولة القومية 2018 معلنًا إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.

حصر هذا النظام الفلسطينيين بتقييد حقهم في التصويت أو الانتقال إلى إسرائيل، وفصل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تهويد المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين في إسرائيل وتركهم يعيشون في المناطق الفقيرة.