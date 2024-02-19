محلل اقتصادي: "كلنا واحد" ساهمت في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية على المواطن

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن قرارات الحكومة برئاسة الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي تأتي في وقت مهم جدًا ترتكز فيه معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عند مؤشرات مرتفعة سواء في مصر أو العالم كله.

وأضاف منصور، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك توجيهات حكومية بالتوسع في معارض أهلا رمضان، فضلًا عن مبادرة "كلنا واحد" التي ساهمت في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية على المواطن من خلال ضخ السلع واحتياجات المواطن وضبط الأسعار.

معدلات ارتفاع الأسعار تمثل تحديات قوية أمام الحكومة

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن مبادرة "كلنا واحد" امتدت على مدار العام الماضي، ومعارض "أهلا رمضان" تنتشر في كل أنحاء بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة، إضافة إلى أن المعارض التي تنظمها الحكومة لها دور كبير في ضبط الأسعار بالأسواق.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن معدلات ارتفاع الأسعار تمثل تحديات قوية أمام الحكومة المصرية، لكن مع توفير السلع سنشهد تباطؤ في معدلات التضخم، خاصة أن هناك زيادة كبيرة متوقعة من السلع خلال شهر رمضان.