الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المالكى: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وطالب المالكي، خلال كلمته في جلسة استماع علنية بمحكمة العدل الدولية، بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإعلان الاحتلال الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حتى يعم السلام والأمن بالمنطقة.

مواثيق الأمم المتحدة تقر بحق الشعب الفلسطينى

وتابع: من الواجب وقف ممارسات الاحتلال، ويجب أن ينتصر القانون الدولي، خاصة أن مواثيق الأمم المتحدة تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في العيش بكرامة، ولديه الحق الشرعي في تقرير مصيره دون تفاوض أو نقاش، معقبًا: "حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانيناها فترة طويلة، ويجب تطبيق القانون دون شروط".

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