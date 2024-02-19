الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: استطعنا التغلب على مشاكل البنية الأساسية والطرق خلال 7 سنوات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا تضع تعهدات تستطيع أن تنفذها، لأن قدراتها تستطيع من خلالها أن تنفذها، لكن هناك دول في إفريقيا ومنها مصر عندما تضع تعهدات تكون صعبة جدًا، لأن أقل شيء مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الدورة السابعة لافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أننا عندما نتحدث عن تكنولوجيا بتكلفة عالية تحتاج لاستثمارات ضخمة جدًا، متسائلًا: من أين سيتم تمويلها؟.

استطعنا أن نصل بالطهي النظيف لـ 15 مليون وحدة سكنية

وتابع: المهندس طارق الملا تحدث أنه خلال الـ7 سنوات الماضية استطعنا أن نصل بالطهي النظيف لـ15 مليون وحدة سكنية، لكن هذا كلفنا وقتًا وجهدًا وأموالًا، خاصة أننا نفقد من 9 لـ 10 مليارات دولار سنويًا؛ نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق الموجودة بالدولة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي، أنه خلال 7 سنوات استطعنا التغلب على مشكلة البنية الأساسية والطرق، لكن انفقنا أموالًا ضخمة جدًا.

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