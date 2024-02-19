العدل الدولية تبدأ جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا من محكمة العدل الدولية، حيث تبدأ جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصر تتقدم بمذكرة حول الممارسات الإسرائيلية

وقال مصدر رفيع المستوي لـ"القاهرة الإخبارية" إن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر رفيع المستوى: "مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير".

وتابع: "مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧".