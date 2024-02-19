عضو الفريق القانونى لفلسطين: إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض على أساس قرارات الأمم المتحدة

قال عضو الفريق القانوني لفلسطين إن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.

وأشار عضو الفريق القانوني، خلال كلمته بجلسة استماع علنية بمحكمة العدل الدولية، إلى أن نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة.

إسرائيل تواصل تطبيق سياسة الاستيطان

وأوضح أن الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد الذين يتعرضون لآثار انتهاكات القوانين الدولية، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل تطبيق سياسة الاستيطان وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة.

ونوه عضو الفريق القانوني لفلسطين بأن هناك مسئولية مباشرة تقع على الأمم المتحدة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية بآفاق واضحة وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا أن القانون الدولي يقر بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.