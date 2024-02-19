الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنك الدولي: نشدد على ضرورة التركيز على التغير المناخي وتحقيق التنمية

البنك الدولي
البنك الدولي

قال غوانغزي تشن، نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي، إنه تم قطع شوطًا كبيرًا بعقد مؤتمري كوب 27 وكوب 28، مشددًا على ضرورة التركيز على التغير المناخي وتحقيق التنمية، لأنهما أمرين يتعين الحديث بشأنهما.

إجراء دراسة مع الحكومة المصرية لتحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي والتحول الطاقي

ونوه تشن، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة بحضور الرئيس السيسي، بأنه لابد من التحدث بشأن التمويل والتوافق مع الدول التي يتم تقديم الدعم لها، والترابط فيما يخص التغيرات المناخية والتنمية.

وأوضح نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي، أنه تم إجراء دراسة مع الحكومة المصرية لتحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي والتحول الطاقي الناجح.

البنك الدولي تحقيق التنمية التغير المناخي ضرورة التركيز على التغير المناخي غوانغزي تشن نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي

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