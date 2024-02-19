عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مذكرة ومرافعة مصرية لـ"العدل الدولية" عن ممارسات إسرائيل.

مذكرة ومرافعة مصرية لـ "العدل الدولية":

مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية.

المشاركة في الرأي ستكون حول السياسات والممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

قدمت مصر مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير المقبل.

تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا.

تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.

المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا.