الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الزيتون في غزة

القصف المدفعي
القصف المدفعي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، عن تجدد  القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق عدة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

7 شهداء و17 مصابا وصلوا أمس إلى مستشفى غزة الأوروبي

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، تسجيل 7 شهداء و17 مصابا وصلوا منذ أمس إلى مستشفى غزة الأوروبي شرقي محافظة خان يونس، فضلًا عن استهداف المدفعية الإسرائيلية حي الزيتون شرقي غزة بشكل عنيف.

مياه الشرب المتوفرة داخل مستشفى الأمل لا تكفي سوى لثلاثة أيام فقط

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مياه الشرب المتوفرة داخل مستشفى الأمل بخان يونس لا تكفي سوى لثلاثة أيام فقط.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أن أزمة المياه جاءت نتيجة حدوث عطل داخل محطة تحلية المياه في المستشفى إثر استهدافها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 136 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

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