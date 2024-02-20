اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.

المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض “الفيتو”، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.

ويطالب المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وينص المشروع الأميركي على "وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف"، ويؤكد "الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح".

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

الأمم المتحدة تحذر من أن النقص المُقلق في الغذاء

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة، من أن النقص المُقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشّي، والانتشار السريع للأمراض، هي عوامل قد تؤدي إلى "انفجار" عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، إن الغذاء والمياه النظيفة أصبحا "نادرين جدا" في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإن جميع الأطفال الصغار تقريبا يعانون أمراضا مُعدية.

ووفقا لتقييم الأمم المتحدة، فإن أكثر من 15% من الأطفال دون سن الثانية، أو واحد من كل ستة أطفال، يعانون "سوء تغذية حادا" في شمال غزة، وهم محرومون بالكامل تقريبا من المساعدات الإنسانية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29092 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 68883 آخرين، في حصيلة غير نهائية.