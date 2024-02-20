الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاحتلال يطلق النار والقذائف باتجاه فلسطينيين ينتظرون وصول المساعدات فى شمال غزة

الاحتلال يطلق النار
الاحتلال يطلق النار

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار والقذائف باتجاه فلسطینيين ينتظرون وصول المساعدات شمال مدينة غزة.

ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي لمنازل بحي الزيتون

كما كشفت القناة عن ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي استهدف عدة منازل بحي الزيتون في مدينة غزة.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إنه "يجب حماية أهالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأكثر اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض".

جاء ذلك في منشور على حساب "يونيسف" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على منصة "إكس".

وأضافت المنظمة الأممية أن "رفح، إحدى أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض، تؤوي الآن نصف سكان غزة".

وشددت على "ضرورة حماية أهالي رفح الذين نزح العديد منهم عدة مرات بسبب الحرب، وليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه".

 

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