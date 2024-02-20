انسحاب كامل لجيش الاحتلال من محيط مستشفى الجزائر التخصصى بخان يونس

أفادت فضائية القاهرة الإخباية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من محيط مستشفى الجزائر التخصصي في عبسان شرق خان يونس.

وفي سياق متصل، قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، خرج عن الخدمة وتحول إلى ثكنة عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزيرة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي، إن جنود الاحتلال اعتقلوا 70 من الكوادر الطبية في المجمع، ومن ضمنهم طبيب العناية المركزة، الذي كان يشرف على الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة في جريمة جديدة تضاف إلى جرائمه بحق الطواقم الطبية والإسعافية والمرضى والجرحى والنازحين المدنيين.

وأكدت "الكيلة" أنه لم يتبق سوى 25 كادرًا طبيًا في مستشفى ناصر، وهم الآن تحت الحصار إلى جانب كل من في المجمع الطبي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المرضى من المجمع، ممن لا يستطيعون الحركة وهم على أسرّة العلاج، وتم وضعهم على أسرة للجيش ونقلهم في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.