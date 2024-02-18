سياسي فلسطيني: "مليحة" يؤكد أن دعم مصر لم يقتصر على الجوانب السياسية فقط

علق د.عماد عمر، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، على طرح الشركة المتحدة المصرية لمسلسل "مليحة" خلال شهر رمضان المقبل.

وقال عمر، لـ"الدستور"، إن طرح المتحدة لمسلسل "مليحة"، يؤكد أن دعم مصر للفلسطينيين لم يقتصر على الجوانب السياسية والإغاثية فقط، بل على مستوى الدراما المصرية التي يشاهدها العالم أجمع.

وأوضح أن مسلسل "مليحة" يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وأنه مهما تهجر من أرضه لا بد أن يأتي يوم ويعود اليها، لافتا إلي أن أحداث المسلسل تؤكد أن العودة حق مقدس ولا يمكن التراجع أو التنازل عنه.

واختتم عمر تصريحاته قائلاً "يوما بعد يوم يثبت الشعب المصري وقيادته وجيشه ومؤسساته أنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته وأن هذه المواقف الوطنية تؤكد حرص مصر على الحق الفلسطيني وأنها ستبقى صمام الأمان الأول للشعب الفلسطيني وقضيته على كل الأصعدة بما فيها الثقافية والدراما التي تعتبر من أهم الجوانب التي تؤثر في الشعوب وتوصل رسالة الشعب وقضيته للعالم أجمع.

تفاصيل مسلسل مليحة في رمضان 2024

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورا من كواليس المسلسل جمعت عدد من أبطال وصناع العمل، وبينهم المخرج عمرو عرفة، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وأمير المصري، وعلي الطيب، ودياب.

ويدور "مليحة"، حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، وبعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه صعوبات.

ويتناول مسلسل مليحة خلال أحداثه القضية الفلسطينية، ويجسد الفنان علي الطيب خلال الأحداث دور طبيب يعمل بمستشفى رفح الحدودية يواجه العديد من الأزمات.

ويشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم: "الفنانة ميرفت أمين ودياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاس والفنان أشرف زكى والنجم أمير المصري ومروة أنور وحنان سليمان ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة".