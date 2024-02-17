فلسطينيون يعلقون على طرح مسلسل "مليحة": الدراما المصرية تدعم القضية الفلسطينية

علق عدد من المواطنين الفلسطينيين علي طرح الشركة المتحدة مسلسل "مليحة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة عقب أحداث الإنتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية لكنهم يواجهون العديد من الصعاب والتحديات.

حنتولي: الدراما المصرية منذ نشأتها تنقل صورة الواقع في الوطن العربي وتحديدا القضية الفلسطينية

وفي هذا السياق، قال محمد ثمين أبو ثمين مدير مدرسة في سيلة الظهر بالضفة الغربية المحتلة، الدراما المصرية منذ نشأتها تهتم بنقل صورة الواقع في العديد من القضايا التي تخص الوطن العربي وخاصة القضية الفلسطينية وفلسطين.

وأضاف أبو ثمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدراما المصرية كانت تتناول القضية الفلسطينية في جميع مراحلها داعمة لها وتنقل معاناة الفلسطينيين، ودعم الشعب المصري للقضية.

وأكد أبو ثمين أن الدراما المصرية لها تأثير قوي وهي بمكانة مرموقة إقليميا وعالميا وتأتي أهميتها من تناولها للواقع بشكل جريء وبأسلوب درامي وبأحداث تاريخية تركت بصمة في تاريخنا المعاصر.

من جانبها قالت كفاية عبيد من مخيم جنين، الشعوب العربية والشعب المصري يقف مع الشعب الفلسطيني عن طريق الدراما وهذا أقل ما يمكن فعله.

وأشار عبيد إلى أن السينما العربية تتعاطف مع الشعب الفلسطيني وخاصة أن هذا سيعود عليها بمشاهدات ومتابعات كثيرة.

وسلطت العديد من المواقع العربية والفلسطينية الضوء على مسلسل “مليحة”، واصفًا إياه بأنه فرصة مهمة لنقل صوت الشعب الفلسطينى إلى العالم بأسره، خاصة فى ظل ما تتمتع به الدراما المصرية من انتشار واسع.

وذكرت صحيفة “القدس العربي”، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه في ظل الوضع الحالي الصعب جراء الحرب في قطاع غزة، والقصف المستمر الذي تسبب في استشهاد وإصابة الآلاف، جاء قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر بإنتاج مسلسل “مليحة”، الذي يتناول القضية الفلسطينية، ويعكس الصراع والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.