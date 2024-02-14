فلسطينيون لـ"الدستور": مسلسل مليحة يعبر عن حالنا ومعاناتنا بسبب الاحتلال الإسرائيلي

علق عدد من الخبراء والمواطنيين الفلسطينيين على طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “مليحة”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي تناول مأساة التهجير ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال المستمرة.

في هذا السياق، علق ماهر النمورة القيادي بحركة فتح على تناول الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وانتهاكات الاحتلال خلال السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل مليحة.

وقال النمورة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": الفن هو شكل من أشكال النضال من خلال عرض المشاهد التي تحاكي جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتابع: "نحن نشجع أي عمل فني يعرف العالم بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يوميه منذ النكبة عام 1948 وصولاً إلى الحرب والمحرقة التي تتعرض لها غزة والضفة الآن".

وأكد النمورة أنه كان هناك دورا كبيرا للفنانين بدعم ومساندة الثورة الفلسطينية في كل مراحلها ولا سيما في اجتياح بيروت عندما التحق عدد من الفنانين والفنانات العرب ولا سيما من الفنانيين المصريين الذين قاموا بإنتاج أفلام غاية في الإبداع الفني المعبر عن مسيرة نضال وصمود الشعب الفلسطيني.

الدراما المصرية دائما تعطي انطباعات علي حال الشعوب

من جانبه، قال الدكتور عميد عوض أخصائي جراحة الأوعية الدموية لدى مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة: “نزح مؤخرا وغادر إلي ألمانيا، قضيتنا معروفة منذ التاريخ، وتهجيرنا من أراضينا عام الـ1948 وأيام الانتفاضة الأولى وغيرها من أوقات الحروب يعلمها الجميع، ونحن نمتلك أوراق ثبوتية وحقنا أن نعود مرة أخري لديارنا التي هجرنا منها”.

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أي فلسطيني يحق له العودة لدياره، كما سيتناول تلك القضية مسلسل "مليحة"، في الدراما الرمضانية المقبلة، نعم الشعب الفلسطيني دائما شعب مشرد غالب الله علي أمره لكن في النهاية معركته شريفة وحساسة.

وأكد أن الدراما المصرية دائما تعطي انطباعات علي حال الشعوب بشكل عام سواء الشعب الفلسطيني أو غيره، ولابد من أن يكون هناك إيجابية من قبل الشعوب العربية في طرح قضية "مليحة"، الفتاة المهجرة منذ الانتفاضة الثانية وتريد العودة لفلسطين، كما نحن الآن نصادف نفس الظروف الصعبة التي قابلتها مليحة في العودة.

وأشار عوض إلى أن طرح الشركة المتحدة لمسلسل "مليحة"، هو قصة حقيقية ليست من وحي الخيال، متابعا: "نشكر الدراما المصرية التي تناولت الوضع الفلسطيني ومأساة الوضع الفلسطيني والمهجرين من الشعب الفلسطيني، ونأمل أن ينال هذا المسلسل الحب والمتابعة لشرح ونقل القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين ".