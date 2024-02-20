الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد استمراره فى توفير احتياجات النساء فى غزة

احتياجات ومتطلبات
احتياجات ومتطلبات النساء في غزة

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان استمراره في توفير احتياجات ومتطلبات النساء في غزة، حيث توجد أكثر من 690 ألف امرأة، وفتاة في سن البلوغ، يفتقدن الإمدادات الضرورية ومستلزمات النظافة الخاصة بهن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان مركز إيواء في منطقة المواصي، على بعد حوالي 10 كيلومترات إلى الشمال من رفح و6 كيلومترات غرب خان يونس، بالإضافة إلى عدد آخر من مراكز الإيواء بين خان يونس ورفح، لكن ثلاثة منها فقط تعمل حاليًا، تؤوي تلك المراكز ما يقدر بنحو 1000 أسرة. 

ومنذ بدء الأعمال العدائية الإسرائيلية في غزة، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيع الآلاف من الأدوات الضرورية للمراهقات، بالإضافة إلى التحويلات النقدية للنساء المستضعفات، بمن فيهن الحوامل والمرضعات.

ويتواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع آلاف النساء المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال التوعية بالدعم النفسي والاجتماعي والصحة والحماية والنظافة في الملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل الإسعافات الأولية والدعم النفسي الاجتماعي من خلال متطوعين شباب. 

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان الحاجة إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار لوقف المعاناة وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

صندوق الأمم المتحدة للسكان العدائية الإسرائيلية في غزة غزة خطر العنف الإسعافات

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