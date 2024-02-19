الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سياسى سودانى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات المرحلة المقبلة بعد نجاح الجيش بأم درمان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

علق إبراهيم ناصر، باحث سوداني في العلاقات الدولية، على إنجاز الجيش السوداني المرحلة الأولى من خطة تطهير أم درمان من قوات الدعم السريع.  

وقال ناصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تلك الخطوة تعد تحولًا كبيرًا في معادلة المعركة في أم درمان، مشيرا إلى أن أم درمان معروفة بأنها المنطقة المفتاحية في إدارة السودان، وتاريخيا أنها مهمة فضلا عن ثقلها السكاني.

txt

السودان| "البرهان" يُتابع تطورات الأوضاع الأمنية والصحية بولاية الجزيرة

وأضاف ناصر أن قوات الدعم السريع تمددت في أم درمان ووصلت لكل أطراف المدينة وسيطرت عليها منذ بداية الحرب وسيطرت على النقاط الحاكمة فيها، موضحا أن هذا ما مكنها من تسهيل عمليات الإمداد من غرب السودان إلى الخرطوم.

وأكد ناصر أن خطوة الجيش السوداني بداية التراجع لقوات الدعم السريع باعتبار أنها فقدت زمام المبادرة وهذه الخطوة جاءت بشكل تدريجي بعد أن تم هدم جسر شمبات الذي غير كثيرا من المعادلات.

txt

الجيش السودانى يحقق فى فيديو قطع رأس 2 من أفراد الدعم السريع

أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة

ولفت ناصر إلى أن هناك سيناريوهين خلال الفترة المقبلة، السيناريو الأول أن يكون هناك إضعاف وكسر لقوة الدعم السريع وتوزيعها في شكل جزر وخاصة مع تراجع كثافتها النارية، ووجود إشكال في عملية الإمدادات، فضلا عن الحرب التي أشعلها الدعم السريع في مدن أخرى لم تحسب بصورة جيدة وفقا للعقل المدبر والعقل العملياتي للدعم السريع، موضحا أن معارك ببانوسة استنزفت الدعم السريع ماديا، ومعارك ودمدني استنزفت أيضا الدعم السريع بصورة أكبر، متابعا "وبالتالي أعتقد أن السيناريو الأول سيتم تكسير الدعم السريع ثم يخضعوا لمفاوضات لتنهي الصراع.

وتابع ناصر “السيناريو الثاني هو أن تكون هناك قنوات لإيصال مساعدات عسكرية وعينية لقوات الدعم السريع لتطيل وتيرة الحرب وتدخل الدولة السودانية فى حالة من الاستنزاف بصورة مقصودة، لافتا إلى أن هذا السيناريو بعيد خاصة أن هناك محاولات لتحييد تشاد، وجنوب السودان أيضا، بعد أن تضررت مصالحها، وعمليات تدفق البترول جنوب السودان عبر السودان تعرض لمشاكل بسبب الدعم السريع، مستدركا ”أعتقد أن مسألة إطالة الحرب من السيناريوهات الواردة في المشهد السواني".

وسبق، وقال الجيش السوداني في بيان له، إن قوات قاعدة وادي سيدنا التحمت مع قوات سلاح المهندسين في أم درمان لأول مرة.

الجيش باحث سوداني أم درمان قوات الدعم السريع السودان

الأكثر قراءة

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

جار مؤلف كتاب "لعلّك تضحك".. أول صور لشقة إمام عاشور الجديدة بسعر خرافي

قبل جلسة "العدل الدولية".. ما هى أبرز الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين