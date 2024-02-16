الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يحقق فى فيديو قطع رأس 2 من أفراد الدعم السريع

السودان
السودان

علقت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، صباح اليوم، على المحتوى الصادم لفيديوهات تم تداولها أمس يعرض بها أفراد رأسين مقطوعين لاثنين من قوات الدعم السريع.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها تجري حاليا تحقيقا في الأمر وسيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقوات الجيش السوداني.

وشددت القوات المسلحة السودانية على تقيدها التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة الميليشيا الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب.

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"البرهان" يُتابع تطورات الأوضاع الأمنية والصحية بولاية الجزيرة

والخميس، اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية بولاية الجزيرة.

وقال والي ولاية الجزيرة الخير إبراهيم الطاهر، بعد لقائه رئيس مجلس السيادة، إن اللقاء تناول مجريات وتطورات الأوضاع في الولاية.

ولفت إلى أن “البرهان” أكد وقوفه ودعمه للولاية لتحقيق النصر على الميليشيا المتمردة، وضرورة الاهتمام بمعاش المواطنين والعمل على توفير الخدمات الضرورية لهم.

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فيما قال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية بـالسودان، بيتر جراف، إن الوضع في السودان يعد بمثابة عاصفة كاملة، حيث إنه يعاني تردي النظام الصحي، بجانب انهيار برنامج تحصين الأطفال وانتشار الأمراض المعدية.

وأضاف القائم بأعمال ممثل المنظمة في مؤتمر صحفي، عبر الفيديو، في جنيف أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة كوليرا و5 آلاف حالة حصبة، وحوالي 8 آلاف حالة حمى الضنك، وأكثر من 1.2 مليون حالة سريرية من الملاريا.

وأوضح أن شعب السودان يواجه وضع حياة أو موت بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول للخدمات والإمدادات الصحية الأساسية، منوهًا إلى أن المناطق الآمنة سابقًا أصبح الآن من الصعب الوصول إليها، مشددًا على ضرورة الوصول الآمن للمساعدات والعاملين الإنسانيين دون عوائق.

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