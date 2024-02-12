الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السوداني يكشف حقيقة التسجيل المتداول لقائد مليشيات الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع صوتي منسوب لزعيم ميليشا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يهنئ فيه الموالين له بانتصارات مزعومة في بابنوسة وأم درمان.

وأكدت  القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي لها، أن ماورد بتسجيل قائد المليشيا غير صحيح ويأتي متماشيا مع نهجه المألوف في الكذب والتلفيق الذي ظل يمارسه منذ ظهوره المشئوم في الحياة العامة بالبلاد، وهي محاولة بائسة لرفع معنويات مليشياته المنهارة والمندحرة.

واضاف البيان: “نجدد عهدنا مع شعبنا في الاستمرار بقوة في التصدي ودحر المتمردين من المليشيا الإرهابية حتى تطهير كامل بلادنا منهم قريبا بإذن الله تعالى ، حسبما افاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية”. 

السودان محمد حمدان الدعم السريع الميلشيات الارهابية دالجيش السوداني

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