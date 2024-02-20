أشتية: العملية التعليمية فى قطاع غزة متوقفة جراء القصف الإسرائيلى

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن العملية التعليمية في قطاع غزة متوقفة جراء القصف الإسرائيلي، فضلًا عن حرمان 88 ألف طالب جامعي ونصف مليون طالب مدرسي من التعليم.

وأضاف أشتية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن 5 جامعات في غزة دمرت بشكل كامل وجزئي جراء العدوان، فضلًا عن 3 رؤساء جامعات و95 أستاذًا جامعيًا اسـتشهدوا إثر القصف بغزة.

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عن أنه وجّه بسيناريوهات تضمن إعادة انتظام العملية التعليمية بغزة، قائلًا: "لمست تأييدًا كبيرًا للقضية الفلسطينية أمام القمة الإفريقية".

وأكد أشتية أن هناك إجماعًا عالميًا بمؤتمر ميونخ على إدانة العدوان الإسرائيلي بغزة، وأيضًا هناك إجماع عالمي على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، موضحًا: سنشهد حراكًا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين الأشهر المقبلة، والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مركز النشاط السياسي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.