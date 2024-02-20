الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات لـ7120

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 7120 معتقلًا منذ أكتوبر.
 
وشنت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال ودباباته غارات وأطلقت قذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحًا.

وفي رفح قصف الاحتلال بعدد من القذائف وسط المدينة وغربها، ما أوقع إصابات في صفوف النازحين.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل في مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وفي دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 10 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأطلق جيش الاحتلال النار والقذائف باتجاه المواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة.

وكان قد استُشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا في المخيم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

هيئة شؤون الأسري الفلسطينية شؤون الأسرى الفلسطينية الاحتلال قوات الاحتلال الضفة الغربة

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