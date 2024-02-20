الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، منذ قليل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

الاحتلال يستهدف بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبي لبنان

وكان جيش الاحتلال قد استهدف بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبي لبنان، كما تم إصابة 8 أشخاص جراء قصف للاحتلال قرب صيدا جنوبي لبنان.

ويشهد جنوب لبنان، على مدى الأشهر القليلة الماضية، قصفًا مُتبادلًا بين إسرائيل وحزب الله، تحديدًا في بلدة حولا وأطراف بلدة ميس الجبل، وعيتا الشعب، وموقع الراهب، بالإضافة إلى الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.