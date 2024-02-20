"الأركان الإسرائيلية": التحقيقات الداخلية بأحداث 7 أكتوبر ستبدأ الأيام المقبلة

أعلن رئيس الاركان الإسرائيلي، أن التحقيقات الداخلية في أحداث 7 أكتوبر ستبدأ الأيام المقبلة وعلى مدار ثلاثة أشهر وستشمل كل وحدات الجيش.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطيني، إن منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل، وتعرّضت منطقة الشعف بشرق حي الشجاعية لقصف مدفعي.

وأضافت أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف سواحل مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء يوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.