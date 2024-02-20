إسماعيل هنية يصل القاهرة لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

وأشارت حركة حماس، في بيان لها وصلت لـ"الدستور" نسخة منه قبل قليل، إلى أن زيارة هنية إلى القاهرة تأتي لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

حماس: 3 شروط لن نتنازل عنها لإطلاق سراح المحتجزين

والإثنين، قال نائب رئيس حركة حماس في غزة، الدكتور خليل الحية، إن إعادة المحتجزين الإسرائيليين، ستكون وفق ثلاثة شروط، الأول إغاثة الشعب الفلسطيني وعودته إلى حياته الطبيعية، ثانيًا وقف العدوان، ثالثًا تبادل أسرى حقيقي يحرر أسرى حماس الـ10،000 في سجون الاحتلال.

وأضاف الحية، خلال تصريحات تليفزيونية: "نقول لعائلات الأسرى الصهاينة أن نتنياهو لا يهمه مصيرهم، وفي الوقت الذي كانت حماس تطعم هؤلاء الأسرى مما يأكل شعبنا وتوصل لهم الدواء والكساء كان الاحتلال الاسرائيلي يقصفهم ويقصف شعبنا معهم، لأن نتنياهو يريد أن يقتلهم جميعًا".

أما بشأن مفاوضات الهدنة، قال نائب رئيس حركة حماس في غزة: "نتنياهو تراجع في رده النهائي الأسبوع الماضي عما كان قد وافق عليه في ورقة باريس، وأقول إن الاحتلال اليوم يستخدم إطالة المعركة بأكاذيب وآمال لن يصل إليها، فمرة يقول الثمن الغالي الذي تطلبه الحركة في مقابل الأسرى عندنا، ومرة يقول إنه يريد أن يفكك المقاومة وما تبقى من قدرات القسام في رفح".

وأكد الحية أن نتنياهو ليس جادًا في الوصول لاتفاق ينهي العدوان ويغيث الشعب الفلسطيني ويخرج الاحتلال من غزة بعد هذا العدوان الطويل الذي تجاوز أربعة شهور، حتى تعود المنطقة إلى حالة الهدوء كما كانت، لأنه يريد أن يواصل المعركة لا لهدف إلا أن يحفظ كرسيه.