لوفيجارو: حماس وافقت على حكومة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة بعد الحرب

كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية قطاع غزة والقدس الشرقية في مرحلة ما بعد الحرب الحالية، وستكون مسؤولة عن كافة الأراضي الفلسطينية وذلك بعد ضغوط قوية من قطر ومصر.

كواليس موافقة حماس على حكومة تكنوقراط

ووفقا لمصادر دبلوماسي تحدثت إلى الصحيفة الفرنسية، فان موافقة حماس جاءت في جولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي استضافتها مصر مؤخرا.

وقالت الصحيفة إنه تم إحراز شيء من التقدم بخصوص الوضع في غزة لمرحلة ما بعد الحرب في هذه المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، ان حكومة من التكنوقراط تتشكل من خبراء لن تضم أعضاء من حركة حماس وسوف تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وإعادة إعمار قطاع غزة يقودها الاقتصادي محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني باقتراح من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ووفقا لمصادر الصحيفة فان القيادي في الحركة يحيى السنوار، مهندس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، يطالب بأن يكون للأحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة رأي في تشكيل حكومة التكنوقراط هذه.

ورقة مبادئ عربية لتشكيل حكومة فلسطينية

وكشفت الصحيفة عن ان إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني يمكن أن تتم في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بدمج حماس وهي رغبة سبق أن أعربت عنها الحركة في عدة مناسبات في الماضي.

وقالت الصحيفة ان هنذ المعطيات جزء من وثيقة بعنوان "ورقة المبادئ العربية" التي ترعاها المملكة العربية السعودية والمستندة على نقاط ثلاث، أولها وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين، وثانيها إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط وثالثا متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة، يأتي هذا بينما تدخل حرب غزة شهرها الخامس على التوالي.