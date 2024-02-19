مسئولون إسرائيليون: نتوقع مواصلة العمليات العسكرية فى غزة لـ6 أو 8 أسابيع

تتوقع إسرائيل مواصلة العمليات العسكرية واسعة النطاق في غزة لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى في إطار استعدادها لشن غزو بري على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، حسبما قال أربعة مسئولين مطلعين على الاستراتيجية لوكالة رويترز للأنباء.

ويعتقد القادة العسكريون أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بقدرات حماس المتبقية في ذلك الوقت، مما يمهد الطريق للتحول إلى مرحلة أقل كثافة من الغارات الجوية المستهدفة وعمليات القوات الخاصة، وفقًا للمسئولين الإسرائيليين ومسئولين إقليميين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

جانتس: سندخل رفح بريًا حال عدم الإفراج عن المحتجزين بحلول رمضان

وقال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، العضو في حكومة الحرب في خطاب ألقاه في القدس، خلال مؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، ووفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إذا لم تُفرج حماس بحلول شهر رمضان عن كل المحتجزين لديها، فإنّ الجيش الإسرائيلي سيشنّ هجومًا بريًا على رفح.

وأضاف "جانتس": ينبغي على العالم أن يعرف، وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد المحتجزين إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان؛ ليشمل منطقة رفح الفلسطينية، وتابع: سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة، عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان.

وقال: أمام مقاتلي حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح المحتجزين، وبهذه الطريقة يمكن للمدنيين في غزة، الاحتفال بأعياد شهر رمضان.

إيران تندد بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على تقديم مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة ستسمح بارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور لـ"كنعاني" على صفحته بمنصة للتواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، في رد على تمرير الكونجرس لمشروع قانون في 13 فبراير الجاري كمساعدات أمنية لإسرائيل.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح الحزمة، وتتضمن 14 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، من بين أشياء أخرى.