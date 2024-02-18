بعد تغريمه 350 مليون دولار.. هل يخوض دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

شكك موقع "ذا كونفيرسشن"، في تأثير الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، مشيرًا إلى أن ترامب يعتمد على سياساته المثيرة للجدل وليس أمواله أو كونه رجل أعمال أمريكيًا بارزًا.

مخالفات ترامب تهدد انتخابات الرئاسة

وقال "ذا كونفيرسشن" الاسترالي في تقرير له: إن دونالد ترامب يواجه ديونًا بقيمة نصف مليار دولار والعديد من القضايا أمام المحاكم، ولكن هذا قد لا يمنعه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى وخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وتابع "انتهت يوم الجمعة جلسة الاستماع التي استمرت ثلاثة أشهر والتي ركزت على المعاملات التجارية لدونالد ترامب في نيويورك، وحكم على ترامب بسداد أكثر من 350 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد وتم منعه هو واثنين من رفاقه من إدارة أي عمل في نيويورك لمدة ثلاث سنوات كما تم إيقاف ولديه، دونالد جونيور وإريك ترامب، لمدة عامين، وأمرا بدفع 4 ملايين دولار أمريكي لكل منهما.

المحاكمات تضر صورة ترامب كرجل أعمال

ووفقًا للتقرير، فإن نتائج هذه القضية المدنية قد أحدثت ثغرات في صورة ترامب كرجل أعمال بارع وإلى جانب الأموال التي يدين بها نتيجة خسارته لمحاكمة تشهير مدنية ثانية رفعها إي. جين كارول، أصبح ترامب الآن مدينًا بما يزيد علي نصف مليار دولار، ليس من الواضح من أين ستأتي هذه الأموال، أو ماذا سيحدث لشركات ترامب الحالية في نيويورك.

وقد دفع هذا بعض المعلقين إلى القول بأن هذه القضية الأخيرة تمثل "ضربة مذهلة" و"مدمرة" و"صادمة" لصورة ترامب باعتباره قطب عقارات ناجحًا في وضع أفضل من أي شخص آخر لإدارة أكبر وأهم اقتصاد في العالم ولكنها ليست ضربة له كرجل سياسي.

ووفقًا للتقرير، من الممكن بالتأكيد القول بأن سمعة ترامب باعتباره تجسيدًا لريادة الأعمال الأمريكية القوية لعبت دورًا مهمًا في محاولته الناجحة للرئاسة في عام 2016، على الأقل، كان بعض دعمه مستمدًا من الشعور بأنه رجل أعمال بارع وملفت للنظر ومثير للجدل، ولكن إذا كان من الممكن تقديم هذه الحجة قبل ثماني سنوات، فإنها أصبحت أقل إقناعًا الآن.

قدرات ترامب السياسية

وقال التقرير الدولي بطبيعة الحال، كان ملف ترامب حاسمًا في حملته، ومع ذلك، فإن صعوده إلى الصدارة السياسية لم يأت نتيجة لسمعته كرجل أعمال ناجح، بل على خلفية ترويجه السافر لنظريات المؤامرة العنصرية حول أول رئيس أسود.

وتابعت أن قدرة ترامب على الاستفادة من شكل أمريكي خاص من أشكال الانتقام العنصري ــ فطنته السياسية في المزاوجة بين المؤامرة والعنصرية والمظالم السياسية في مجتمع غير متكافئ على نحو متزايد ــ هي ما أوصله إلى السلطة وهذا ما يدعمه حتى الآن، ولذلك من المرجح أن قاعدة ترامب الجمهورية الواسعة لن تنزعج من الحكم الأخير ضده أو يتراجع دعمه.