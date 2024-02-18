الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بشأن معارضة إسرائيل "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية" وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين". وأضاف أن "التسوية، إذا تحققت، لن تتم إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وأضاف القرار أن "إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وأنه بعد 7 أكتوبر، فإن مثل هذه الخطوة ستكون جائزة هائلة وغير مسبوقة للإرهاب من شأنها أن تمنع أي اتفاق سلام مستقبلي".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  يعتزم أن يطلب من حكومته الموافقة على قرار يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

نتنياهو يرفض إقامة الدولة الفلسطينية 

وذكرت "كان" أن البيان الذي سيُطلب من مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الموافقة عليه يرفض أيضًا "الإملاءات الدولية".

وتعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي الآن، بحضور وزيري الوحدة الوطنية بيني جانتس وتشيلي تروبر، وكلاهما معتدل، للمرة الأولى منذ أسابيع، بعد أن تجنب الاثنان الاجتماعات احتجاجًا على الطريقة التي أدار بها نتنياهو الاجتماعات.

ويأتي طلب الحكومة بالوقوف ضد الآخرين الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن الولايات المتحدة والشركاء العرب يخططون لنشر اقتراح يضع "جدولًا زمنيًا صارمًا" لإنشاء دولة فلسطينية، وقد قابل المتشددون الاقتراح المذكور بالغضب، وطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمثل هذا البيان الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية.

الخارجية الفلسطينية: الدولة ليست منّة من نتنياهو 

وسبق وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منّة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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