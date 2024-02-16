الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"أكسيوس": بايدن يجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو بشأن عملية رفح

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، لبحث العملية المحتملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنوبي قطاع غزة.

وقال الموقع إن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيلين قولهم إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن أي اعتراف أمريكي مباشر أو غير مباشر، بدولة فلسطينية سيكون "هدية لهؤلاء الذين خططوا لهجوم 7 أكتوبر".

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