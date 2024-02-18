غزة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عشرات المرضى من مجمع ناصر الطبى

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة.

وقال القدرة، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن الاحتلال الإسرائيلي وضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة، مقيدى الأيدي، واعتدى عليهم بالضرب وجردهم من ثيابهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي.



أشرف القدرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المرضى

وأضاف القدرة: "لم يتبق سوى 25 كادرًا طبيًا في مجمع ناصر الطبي ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طبيب العناية المركزة، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة.

وأكد القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة، وهم على أسرّة العلاج وتم وضعهم على أسرة للجيش ووضعهم في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مما يعرض حياتهم للخطر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "لا تزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام، مما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى، وقد أدى توقف الأكسجين إلى استشهاد 7 مرضى حتى اللحظة، ونخشي استشهاد عشرات الحالات الخطيرة".

وأشار القدرة إلى ولادة 3 سيدات من بينهن طبيبة في مجمع ناصر الطبي في ظروف قاهرة وغير آمنة وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة، مشيرًا إلى انقطاع المياه بالكامل عن مجمع ناصر الطبي، بسبب توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث.

وأوضح القدرة أن مياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ في مبنى الطراحة بمجمع ناصر الطبي، فيما يرفض الاحتلال التنسيق لإصلاحها منذ عدة أيام، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي.