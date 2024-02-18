الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الثلاثاء.. الأمم المتحدة تصوّت على وقف إطلاق النار فى غزة ومخاوف من الفيتو الأمريكى

غزة
غزة

من المرجح أن تصوت الأمم المتحدة بعد غدٍ، الثلاثاء على وقف إطلاق النار في غزة، بينما أشارت الولايات المتحدة إلى الفيتو.

حرب غزة 

وقال دبلوماسيون وفقًا لما نقلته وكالة رويترز وصحيفة تايمز أوف اسرائيل،  إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المرجح أن يصوت يوم الثلاثاء على مسعى جزائري لدفع المجلس المؤلف من 15 عضوًا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي خطوة أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو).

وقد طرحت الجزائر مشروع قرار أوليًا قبل أكثر من أسبوعين. لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر "المفاوضات الحساسة" التي تهدف إلى التوسط في وقف مؤقت للحرب.

ويقول دبلوماسيون: إن الجزائر طلبت أمس السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء. ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

txt

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارتان لقوات الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة (فيديو)

فيتو أمريكي

وقالت ليندا جرينفيلد: "الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا وإذا تم طرحه للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده".

وقد استخدمت واشنطن بالفعل حق النقض مرتين ضد قرار المجلس ضد إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنها امتنعت أيضًا عن التصويت مرتين، ما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة للقتال.

وتستمر المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيًا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

يقول توماس جرينفيلد: "من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلًا من دفع التدابير التي تعرضها - وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال العدائية - للخطر".

الثلاثاء ​​الأمم المتحدة 100 يوم من الحرب على غزة 70 من سكان غزة إجراء انتخابات خلال حرب غزة

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

أخبار فاتتك| موعد صرف معاشات مارس.. ووزير التموين يوضح الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية

انتشار شوادر ياميش رمضان بالغربية.. وانخفاض الإقبال لارتفاع الأسعار

عاجل.. بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى فى رمضان

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 18 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إغلاق محلات فى المحلة الكبرى لم تمتثل للإجراءات الوقائية والمواعيد الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج