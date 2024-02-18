الثلاثاء.. الأمم المتحدة تصوّت على وقف إطلاق النار فى غزة ومخاوف من الفيتو الأمريكى

من المرجح أن تصوت الأمم المتحدة بعد غدٍ، الثلاثاء على وقف إطلاق النار في غزة، بينما أشارت الولايات المتحدة إلى الفيتو.

حرب غزة

وقال دبلوماسيون وفقًا لما نقلته وكالة رويترز وصحيفة تايمز أوف اسرائيل، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المرجح أن يصوت يوم الثلاثاء على مسعى جزائري لدفع المجلس المؤلف من 15 عضوًا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي خطوة أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو).

وقد طرحت الجزائر مشروع قرار أوليًا قبل أكثر من أسبوعين. لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر "المفاوضات الحساسة" التي تهدف إلى التوسط في وقف مؤقت للحرب.

ويقول دبلوماسيون: إن الجزائر طلبت أمس السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء. ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

فيتو أمريكي

وقالت ليندا جرينفيلد: "الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا وإذا تم طرحه للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده".

وقد استخدمت واشنطن بالفعل حق النقض مرتين ضد قرار المجلس ضد إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنها امتنعت أيضًا عن التصويت مرتين، ما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة للقتال.

وتستمر المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيًا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

يقول توماس جرينفيلد: "من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلًا من دفع التدابير التي تعرضها - وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال العدائية - للخطر".