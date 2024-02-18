آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

أعلن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت"، الانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد إنه يجب على السياسيين تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات بحلول ديسمبر المقبل، وتعهد بانضمام الهستدروت إلى الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة باستبدال الحكومة التي جلبت الكارثة لإسرائيل.

تظاهرات عارمة في تل أبيب ضد نتنياهو

كما خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة أسبوعية في تل أبيب، أمس السبت، للمطالبة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى وفقا لما نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية.

وتجددت الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وتجمع المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن وأغلقوا شارع "كابلان" أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

وقال إيلاد نسيم، أحد المحتجين إن إسرائيل "يجب أن تستبدل الحكومة الآن" إما من خلال إجراء انتخابات فورية أو التصويت على حجب الثقة عن الكنيست، فيما قامت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتفريقهم وإخلاء الشارع بعد أن أعلن قائد الشرطة بأن المظاهرة "غير قانونية".

ومن جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها، إن الاحتجاجات الكبيرة المناهضة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب تتصاعد ضد لنتنياهو، رغم توقفت المظاهرات بعد 7 أكتوبر لكن الغضب من القيادة الإسرائيلية لم يختف أبدًا.

واعتبرت الصحيفة ان المظاهرات التي خرجت ضد نتنياهو السبت هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وسط مطالبات من الإسرائيليين لنتنياهو بالاستقالة.

وقال يوفال ليرنر، 57 عامًا، “الشعب بحاجة إلى الانتفاض، وعلى الحكومة أن ترحل وحتى قبل الحرب، فقدنا الثقة في أن تضع الحكومة مصلحة الأمة في قلبها".

فيما قالت نيويورك تايمز الأمريكية إن التحذيرات من المخططات الإسرائيلية بشأن رفح الفلسطينية تأتي من كل حدب وصوب، بينما يثير حلفاء الاحتلال وباقي دول العالم مخاوف على سلامة المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى أقصى جنوب غزة.

وقالت الصحيفة “لقد تزايد القلق الدولي بشأن خطط إسرائيل لهجوم بري في رفح، جنوب قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، حيث تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في خطط غزو المدينة القريبة من الحدود المصرية”.