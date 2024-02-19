الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد تصميم الاحتلال على اجتياح رفح ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. الجارديان: تلاشى الآمال بوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن آمال التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، تلاشت تمامًا في أعقاب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدعوات لوقف مخططه لاجتياح رفح الفلسطينية.

اعتراف أحادى الجانب

وقالت الجارديان: تتلاشى الآمال بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة وسط رفض بنيامين نتنياهو المتكرر لدعوات وقف الهجوم البري على رفح، وتصويت حكومته على أن إسرائيل ستعارض رسميًا الجهود الدولية الرامية إلى ما أسمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية.

كما أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة متوقفة أيضًا: ففي يوم الأحد، اعترف مسئولون قطريون بأن المحادثات غير المباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، والتي استؤنفت الأسبوع الماضي، "وصلت إلى طريق مسدود". 

وأشارت واشنطن أيضًا إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المسعى الجديد المتوقع هذا الأسبوع، لإصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار.

وقد قوبل المأزق الدبلوماسي بالفزع من جانب سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، حيث قُتل ما يقرب من 29 ألف شخص، وتشرد 85% من السكان من منازلهم، ويعاني واحد من كل أربعة من السكان من الجوع، وفقًا للأمم المتحدة.

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الوضع الإنساني في غزة

وقالت الجارديان: لقد أسفرت الغارات الجوية على مدينة غزة وخان يونس وبلدة رفح الحدودية في أقصى جنوب القطاع– وهي آخر مكان آمن نسبيًا في غزة– عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا خلال الليل، وفقًا لمسئولين محليين.

ويستمر الهجوم البري الإسرائيلي في استهداف مدينة خان يونس بوسط البلاد، حيث توقف مستشفى ناصر، الذي كان في السابق أكبر مرفق للرعاية الصحية في القطاع، عن العمل بعد أن شنت القوات البرية الإسرائيلية غارة على المبنى.

مرافق الرعاية الصحية

وتابعت الجارديان: تعرضت الهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية المتعثرة في جميع أنحاء غزة، والتي أصبحت أيضًا بحكم الأمر الواقع ملاجئ للمدنيين الذين فروا من منازلهم، لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها جرائم حرب. ويقول الجيش الإسرائيلي إن استخدام حماس المواقع الطبية للاختباء أو استخدامها كقواعد لشن العمليات يجعلها أهدافًا مشروعة.

اجتياح رفح 

وقالت الجارديان: لا يظهر الهجوم الإسرائيلي أي علامة على التباطؤ أو التوقف على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة للتراجع عن الهجوم البري على رفح، على الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مأوى.

في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء السبت، رد نتنياهو على الانتقادات الدولية، قائلًا إن أولئك الذين كانوا ضد الهجوم على رفح كانوا يطلبون من البلاد فعليًا أن "تخسر الحرب" ضد حماس.

كما رفض نتنياهو يوم الأحد بقوة اقتراح واشنطن لما بعد الحرب، والذي قد يشمل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مقابل التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

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