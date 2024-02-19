الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جانتس: سندخل رفح بريا حال عدم الإفراج عن المحتجزين بحلول رمضان

الوزير الإسرائيلي
الوزير الإسرائيلي بيني جانتس

قال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، العضو في حكومة الحرب في خطاب ألقاه في القدس خلال مؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية ووفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إذا لم تُفرج حماس بحلول شهر رمضان عن كل  المحتجزين لديها، فإنّ الجيش الإسرائيلي سيشنّ هجوما بريا على رفح.

وأضاف جانتس: ينبغي على العالم أن يعرف، وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد المحتجزين إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح الفلسطينية، وتابع: سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة، عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء، لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان.

وقال: أمام مقاتلي حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح المحتجزين، وبهذه الطريقة يمكن للمدنيين في غزة، الاحتفال بأعياد شهر رمضان. 

إيران تندد بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على تقديم مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل 

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لحزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستسمح بارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة..

وجاء ذلك في منشور لـ"كنعاني" على صفحته بمنصة للتواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، في رد على تمرير الكونجرس لمشروع قانون في 13 فبراير الجاري كمساعدات أمنية لإسرائيل.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح الحزمة، وتتضمن 14 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، من بين أشياء أخرى

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية بمحيط شارع الجلاء في غزة

تحذير إسرائيلى من خطوة نتنياهو وبن جفير المساس بالمسجد الأقصي

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أطلقت تحذير من خطر المساس بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكر المسئولون أن المساس به سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر.

يأتي ذلك فيما قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا متوازنا يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية.

بيني جانتس إجلاء الأجانب عبر معبر رفح 100 يوم من حرب غزة آخر أخبار حرب غزة اليوم إجراء انتخابات خلال حرب غزة

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