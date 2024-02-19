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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيناتور ديمقراطى: بايدن يرى أن قيادة نتنياهو لإسرائيل لم تكن صحيحة

بايدن
بايدن

قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ساوث كارولينا" جيم كليبيرن" إنه لا يوافق على قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفق مع هذا الموقف.

مشكلة مع نتنياهو

وقال كلايبورن لشبكة ان بي سي الأمريكية: "لقد تحدثت مع الرئيس حول هذا الموضوع. وبطبيعة الحال، لن يعلن علنًا عن كل ما يقوله لنتنياهو ولكنني أعرف هذا. إنه يشعر بما أشعر به عندما يتعلق الأمر بنتنياهو. إنه يشعر بأن قيادة نتنياهو لم تكن جيدة لإسرائيل.

وأضاف كلايبورن: “نحن نقف بحزم إلى جانب شعب إسرائيل، ولكن كان لدي دائمًا مشكلة حقيقية مع نتنياهو، ولا تزال هذه المشكلة قائمة حتى اليوم”.

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خلاف بايدن ونتنياهو 

جاءت تصريحات السيناتور في أعقاب تقارير واسعة النطاق تفيد بأن بايدن يشعر بالإحباط المتزايد تجاه نتنياهو وطريقة تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وذهب بايدن إلى حد وصف نتنياهو بـ”الأحمق” على انفراد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين بشكل مباشر على تعليقاته. وذكرت صحيفة بوليتيكو أن الرئيس وصف نتنياهو أيضًا بأنه “رجل سيئ”.

ولكن علنًا، لم يدن بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفس الحزم الذي كان يفعله سرًا، ولكن في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "مبالغ فيها".

وقال: "الكثير من الأبرياء يتضررون جوعا. الكثير من الأبرياء في ورطة وهم يموتون. وأضاف بايدن في ذلك المؤتمر الصحفي: “يجب أن يتوقف الأمر”.

واعتبرت هذه التصريحات على نطاق واسع أقوى توبيخ من جانب الرئيس لإسرائيل ونتنياهو حتى الآن.

يأتي هذا بينما تدخل حرب غزة شهرها الخامس على التوالي ومخاوف من استمرار الحرب مع تعثر مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

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