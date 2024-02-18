"صناعة الشيوخ": مصر تعرضت لأزمات عدة من كورونا لحرب غزة

قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه تم تقديم طلب مناقشة عامة اليوم، بمجلس الشيوخ من قبل النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ حول تحديات الصناعة في مصر.

وأضاف حلاوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر CBC أن مصر تعرضت لأزمات عديدة من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحتاج في الفترة الحالية إلى توفير التمويل للمصانع واستمرار الدعم الحكومي وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي.

وأوضح حلاوة أن الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري عالمية، ونتاج مؤثرات خارجية.