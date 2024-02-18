الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصواء الخلالي: مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أعلن اليوم، تقدم مصر بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية في 21 فبراير الجاري حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري التي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول الممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من خلال تقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.

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