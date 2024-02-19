الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فى اليوم الـ136 من العدوان: شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

شهداء
شهداء

استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة لليوم الـ136 على التوالي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل على الأقل بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي نفسه.

قصف الطيران الحربي

وفي حي الرمال غرب المدينة، قصف الطيران الحربي منزلين على الأقل، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، 2 منها في دير البلح، وواحدًا في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلًا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وجنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، حيث يتواجد أكثر من 120 شخصًا في المجمع، وقد استُشهد حتى اللحظة 8 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، كما توغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس.

وفي رفح، قصفت خربة العدس، ومنزلين في حي الشابورة وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف قرب خيام النازحين في المنطقة الغربية في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28،985 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68،883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ136، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنًا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

 

الطيران الحربى حي الزيتون غزة الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأطفال

مواد متعلقة

الاحتلال اعتقل 7060 مواطنًا من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضى

الخارجية الفلسطينية تحذر من التدهور الخطير فى الأوضاع المعيشية للنازحين فى رفح

"أشتيه": مطلوب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين ووضع مجلس الأمن جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال

بلدية غزة: نعانى عجزًا شبه تام فى عدد الآليات المتاحة

اليوم الـ134 للعدوان.. مجازر الاحتلال لا تتوقف فى قطاع غزة

رئيس الوزراء العراقى يبحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكى إنهاء مهمة التحالف الدولى فى بلاده

خلال 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر ضحيتها 87 شهيدًا فى قطاع غزة

في اليوم الـ132 للعدوان.. 16 شهيدا وجرحى إثر قصف إسرائيلي متواصل على غزة

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 19فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين