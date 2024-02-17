الاحتلال اعتقل 7060 مواطنًا من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضى

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7060 مواطنًا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي اليوم، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 100 شخص كانوا بداخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت القناة الــ12 الإسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن عناصر الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن جيش الاحتلال اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص، مبررًا عملية الاعتقال من داخل أكبر مستشفيات جنوب غزة، بأن المعتقلين مشتبه بهم في ما سماه نشاطًا إرهابيًّا داخل مستشفى ناصر.

وأفادت صحة غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة، وتُخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبقي خمسة كوادر طبية مع 120 مريضًا في مبنى ناصر القديم، وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين.

وأشارت إلى أن الكهرباء لا تزال منقطعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات، ما ينذر باستشهاد المرضى والجرحى الذين يحتاجون أكسجين.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها.