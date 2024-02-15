في اليوم الـ132 للعدوان.. 16 شهيدا وجرحى إثر قصف إسرائيلي متواصل على غزة

أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، عقب استهداف صاروخي لعدد من منازل المواطنين في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، ونُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

استشهاد 6 إثر غارة جوية إسرائيلية

واستُشهد 6 مواطنين في غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على منطقة تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في جباليا والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدد من الصواريخ حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية على كل من يتحرك في الحيين.

قصف مدفعي لمنازل في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وفي مدينة خان يونس، تعرضت أحياء وسط وغرب المدينة لقصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أطلقت المسيرات الإسرائيلية الرصاص على مستشفى ناصر، فتقتل وتصيب من بداخله من المرضى والنازحين.

سلسلة غارات على المنطقة الغربية من رفح

أما في رفح فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على المنطقة الغربية من المدينة ومنطقة الشريط الحدودي جنوب المدينة أوقعت إصابات في صفوف المواطنين النازحين الذين نُقلوا إلى مستشفيات المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة للشهر الخامس على التوالي ويحصد أرواح المدنيين، ويدمر المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع.