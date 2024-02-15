الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في اليوم الـ132 للعدوان.. 16 شهيدا وجرحى إثر قصف إسرائيلي متواصل على غزة

قصف
قصف

أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، عقب استهداف صاروخي لعدد من منازل المواطنين في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، ونُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

استشهاد 6 إثر غارة جوية إسرائيلية

واستُشهد 6 مواطنين في غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على منطقة تل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في جباليا والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدد من الصواريخ حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية على كل من يتحرك في الحيين.

 

txt

وزيرة الخارجية الألمانية: أمن إسرائيل يساوى بقاء المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة

قصف مدفعي لمنازل في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وفي مدينة خان يونس، تعرضت أحياء وسط وغرب المدينة لقصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أطلقت المسيرات الإسرائيلية الرصاص على مستشفى ناصر، فتقتل وتصيب من بداخله من المرضى والنازحين.

سلسلة غارات على المنطقة الغربية من رفح

أما في رفح فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على المنطقة الغربية من المدينة ومنطقة الشريط الحدودي جنوب المدينة أوقعت إصابات في صفوف المواطنين النازحين الذين نُقلوا إلى مستشفيات المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة للشهر الخامس على التوالي ويحصد أرواح المدنيين، ويدمر المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع.

مدفعي إسرائيلي ا قطاع غزة غارة جوية إسرائيلية غزة الحربية الإسرائيلية مستشفى شهداء الأقصى

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية