السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"أشتيه": مطلوب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين ووضع مجلس الأمن جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال

محمد اشتية
محمد اشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، لدى مشاركته في القمة الإفريقية، إلى نبذ إسرائيل دوليًا وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته خلال القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الاتحاد القمري غزالي عثماني، والمفوض العام لمؤتمر القمة الإفريقي موسى فقي محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ورئيس البرازيل لويس لولا دا سيلفا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وعشرات القادة الأفارقة والدوليين الآخرين، أن الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل دولة مراقبًا في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك من هيومان رايتس ووتش وامنستي، وبعد كل الذي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟

txt

عضو "الوطنى للعمل الأهلى": التحالف يسطر ملحمة إنسانية لدعم الشعب الفلسطينى

جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن دولة جنوب إفريقيا الصديقة، باسم إفريقيا وكل العالم الحر، تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واليوم إسرائيل تقف متهمة أمام المحكمة الدولية بأنها دولة مجرمة.

وتابع: المحكمة ستبدأ بعد غدٍ بالاستماع أيضًا إلى 56 مرافعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي، بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين.

إسرائيل تقتل من باب الانتقام

وأوضح أن إسرائيل تقتل من باب الانتقام، وبعد 134 يومًا من العدوان وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة لخدمة بقاء نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء، ويجب عدم السماح بذلك.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الإفريقي بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فورًا وخصوصًا ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "فليكن صوت إفريقيا وصوت اتحادكم عاليًا من أجل حرية فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة عضوًا في الأمم المتحدة".

ورحّب رئيس الوزراء بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو "الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال، وعدم العودة إلى مسار مفاوضات آخر في وقت لا يوجد فيه شريك في إسرائيل".

قضايا اللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات

وتابع: لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، مطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات.

ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عددًا من المستوطنين على قوائم الإرهاب.

واختتم أشتيه: شكرًا للاتحاد الإفريقي الذي يسمع صوت الحق والحرية، ويستضيف فلسطين على أعلى منصة إفريقية.

إسرائيل أديس أبابا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه جريمة الإبادة الشعب الفلسطيني اللاجئين المستوطنات

مواد متعلقة

بلدية غزة: نعانى عجزًا شبه تام فى عدد الآليات المتاحة

اليوم الـ134 للعدوان.. مجازر الاحتلال لا تتوقف فى قطاع غزة

رئيس الوزراء العراقى يبحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكى إنهاء مهمة التحالف الدولى فى بلاده

خلال 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر ضحيتها 87 شهيدًا فى قطاع غزة

في اليوم الـ132 للعدوان.. 16 شهيدا وجرحى إثر قصف إسرائيلي متواصل على غزة

"شئون الأسرى": الاحتلال اعتقل 7040 مواطنًا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

تقرير: انتقادات حادة للجيش الإسرائيلى بسبب الفشل أمام صواريخ "جراد"

الأكثر قراءة

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

"الفواتير" تقود محصل كهرباء للسجن المؤبد بالإسكندرية

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية