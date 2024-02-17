السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلدية غزة: نعانى عجزًا شبه تام فى عدد الآليات المتاحة

غزة
غزة

أعلنت بلدية غزة عن معاناتها من عجز شبه تام في عدد الآليات المتاحة لها، بعدما دمّر الاحتلال نحو 90 آلية مختلفة الأحجام منذ بدء العدوان.

العدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها بحق المدنيين

وقالت بلدية غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة، نحو 90 آلية تابعة للبلدية من مختلف الأحجام وتشمل آليات لجمع وترحيل النفايات وآليات للمعالجة الصرف الصحي، وآليات ثقيلة للنقل وورشة الصيانة، وجرافات، وسيارات خاصة بالأعمال الإدارية ولجنة الطوارئ، وآليات خزان لنقل المياه.

المعدات الأخرى اللازمة لعمل البلدية

وبحسب البيان، تعاني بلدية غزة من عجز شبه تام في عدد الآليات قبل بدء العدوان، وبعد تدمير هذا العدد من الآليات أصبحت البلدية في حالة عجز شبه تام في عدد الآليات لاسيما الآليات اللازمة لجمع وترحيل النفايات، وآليات معالجة الصرف الصحي، وآليات نقل المياه، بالإضافة إلى الجرافات والمعدات الأخرى اللازمة لعمل البلدية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

منع الاحتلال من وصول الوقود للبلدية

ومنذ الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي، منع الاحتلال من وصول الوقود للبلدية مما نجم عنه نفاد الوقود وتوقف الخدمات الأساسية بشكل شبه تام، وأدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة وكارثة صحية وبيئة ناجمة عن تراكم كميات كبيرة من النفايات تصل لنحو 70 ألف طن.

وأشارت إلى تسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي للشوارع ولشاطئ البحر بفعل استهداف الاحتلال لمحطات الصرف الصحي والخطوط الناقلة، بالإضافة إلى نقص حاد وكبير في المياه وصل في بعض الأوقات إلى نحو 90%.

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استهداف المنشآت المدنية والخدماتية

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان تدمير واستهداف المنشآت المدنية والخدماتية في المدينة، حيث استهدف عشرات آلاف من منازل المواطنين، وآبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، والطرق، والمنشآت والمحلات التجارية، والمرافق العامة، وتجريف نحو 55 ألف شجرة في الشوارع والمزارع.

وطالبت بلدية غزة المؤسسات والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لتوفير الآليات والوقود للاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين والإسراع في التعاون مع البلدية، لإعادة إعمار المرافق الخدماتية التي دمرها الاحتلال.

 

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