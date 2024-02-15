الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: انتقادات حادة للجيش الإسرائيلى بسبب الفشل أمام صواريخ "جراد"

صاروخ “جراد
صاروخ “جراد"

كشف موقع "والا" العبري، عن انتقادات للمسئولين في جيش الاحتلال لمنظومة الدفاع الجوي، بعد فشلها بالتصدي للصواريخ التي أطلقت أمس من جنوب لبنان.

وأعلن الموقع، عن أن 11 صاروخ "جراد" أطلقت من جنوب لبنان يوم أمس، بينما رصدت منظومات الدفاع الجوي أن بعض الصواريخ ستسقط في مناطق مفتوحة، ولذلك لم تطلق صواريخ مضادة للتصدي لها.

القاعدة العسكرية بصفد

وأوضح، أنه من غير الواضح سبب فشل الصاروخ المضاد بالتصدي للصاروخ الذي سقط بصفد، وإن كان ذلك بسبب الحالة الجوية أو سبب تقني آخر، وأن ذلك الصاروخ لم يكن يجب أن يسقط في وسط القاعدة العسكرية بصفد وأن يؤدي لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

ونقل الموقع عن مسئول عسكري بالاحتلال قوله، إن المناطق العسكرية كالقاعدة التي أصيبت بصفد يوم أمس، يجب أن تكون تحت تأمين كبير من منظومات الدفاع الجوي، ولا يجب أن تحدث أخطاء كهذه، وذلك بحسب ما نشرته شبكة قدس الإخبارية.

وأضاف الموقع العبري نقلًا عن مسئول عسكري، أنه يجري التحقيق بما حدث يوم أمس، وأضاف أن حزب الله استخدم طريقة إطلاق عدد كبير من الصواريخ بنفس الوقت لتشويش عمل منظومات الدفاع الجوي، ولم يستخدم صواريخ جديدة في ذلك الهجوم.

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الحرب على قطاع غزة

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن مقتل مجندة برتبة رقيب أول من الكتيبة 869 في القصف على صفد، من جنوب لبنان.

وكانت مصادر عبرية أعلنت عن مقتل مجندة وإصابة 8 عسكريين -بعضهم في حالة حرجة- في قصف بالصواريخ شنته المقاومة في جنوب لبنان واستهدف قواعد عسكرية في محيط مدينة صفد بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية، إن 18 إسرائيليًا بينهم جنود قتلوا في القصف من لبنان منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

الاحتلال الدفاع الجوي جنوب لبنان منظومات الدفاع الجوي صفد قطاع غزة

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