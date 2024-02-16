عضو "الوطنى للعمل الأهلى": التحالف يسطر ملحمة إنسانية لدعم الشعب الفلسطينى

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يواصل جهوده لحشد المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات التحالف وأماناته ومتطوعيه بالمحافظات المختلفة، مؤكدا أن مؤسسات التحالف تسطر ملحمة إنسانية لدعم الأشقاء في فلسطين.

وذكر ممدوح، أنه في إطار حرص التحالف الدائم على تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أرسل التحالف الوطني قافلة مساعدات جديدة تضم 438 قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية، لافتًا إلى أن قافلة المساعدات الجديدة تأتي استكمالًا لسلسلة من القوافل التي أرسلها التحالف خلال الفترة الماضية، إيمانًا منه بأهمية تقديم الدعم الإنساني للمواطنين في قطاع غزة.

القافلة تم تجهيزها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وفلسطين

وأوضح ممدوح أن القافلة تم تجهيزها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وفلسطين، لضمان وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن التحالف سيواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال إرسال المزيد من القوافل الإنسانية والإغاثية، حتى يتحقق لهم الأمن والاستقرار، منوهًا بأن جسر المساعدات الذي بدأه التحالف، منذ أكتوبر الماضي، لم ولن يتوقف حتى تتوقف تلك الهجمة الوحشية على المدنيين في قطاع غزة.

كما أعرب ممحد ممدوح عن خالص الشكر والتقدير للجميع من جهات ومؤسسات ومتطوعي التحالف من مختلف المحافظات على مساهماتهم في هذه القوافل الإغاثية، مؤكدًا أن هذا التعاون والتكاتف يعكس قوة المجتمع المدني المصري ووحدة الموقف الشعبي مع القيادة السياسية، معربًا عن إدانته أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة.