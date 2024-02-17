السبت 17 فبراير 2024
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عالم

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكي إنهاء مهمة التحالف الدولي في بلاده

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أربعة أعضاء من الكونجرس الأمريكي وهم مايك تيرنر وميكيشيرل وجو ويلسن وجيري كونولي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة

وأضاف البيان، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون البناء، وكذلك استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاء إلى الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بعد وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة  بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول التحالف.

تطوير العلاقات بين البلدين

وأكد رئيس الوزراء العراقي، ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والقطاعات دون اقتصارها على الجانب الأمني فقط"، مشيرًا إلى "حالة التعافي التي يمر بها العراق، وما يشهده من إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والمضي بعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، التي ستسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار للبلد.

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تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

من جانبهم، أشار أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى اهتمامهم بنجاح الحكومة العراقية في جوانب عدة، مؤكدين أهمية العراق ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعتبر اليوم ثاني فعاليات أيام مؤتمر ميونخ للأمن وفي جعبتها نقاشات ومحادثات مهمة حول النظام الدولي والصراعات الإقليمية والقضايا الأخرى، وسط تواجد عربي لافت.

ويحظى المؤتمر الأبرز عالميا والذي يشارك فيه مئات القادة والوزراء وخبراء الأمن والدفاع بمتابعة إعلامية ضخمة، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.

العراق الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة محمد شياع السوداني جيري كونولي تعزيز الأمن الاستقرار

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