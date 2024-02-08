السودانى: مصرون على انتهاء مهمة التحالف الدولى فى العراق

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب، ولم تعد فلول "داعش" تشكل تهديدًا للدولة العراقية.

ووفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم، وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات العراقية الإسبانية والتعاون في مجال الأمن والدفاع، والشراكة على مختلف الصعد.

وثمّن السوداني الدور الإسباني ضمن جهود بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة حاليًا لإبرام مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا، وهي جزء من اتفاقية الشراكة الشاملة التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، والتعاون في مجالات أخرى، وإسهام الشركات الإسبانية في تحديث البنى التحتية ومشاريع التنمية في العراق.

وأعرب السوداني عن تقديره لمواقف إسبانيا إزاء العدوان في غزّة، ودعمها الجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

ومن جهتها، أبدت الوزيرة الإسبانية تقديرها الدعم العراقي للمشاركة الإسبانية ضمن بعثة حلف الناتو.

وأكدت التزام بلادها بالشراكة مع العراق، واحترام كل ما تقرره الحكومة العراقية إزاء مهام التحالف الدولي.

وبيّنت استمرار الجهود مع وزارة الدفاع العراقية لإتمام مذكرة التفاهم الثنائية مع العراق، التي ستشمل تعاونًا أمنيًا وعسكريًا، وفي مجال الصناعات الحربية.