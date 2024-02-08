الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودانى: مصرون على انتهاء مهمة التحالف الدولى فى العراق

العراق
العراق

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب، ولم تعد فلول "داعش" تشكل تهديدًا للدولة العراقية.

ووفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم، وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات العراقية الإسبانية والتعاون في مجال الأمن والدفاع، والشراكة على مختلف الصعد.

وثمّن السوداني الدور الإسباني ضمن جهود بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة حاليًا لإبرام مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا، وهي جزء من اتفاقية الشراكة الشاملة التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، والتعاون في مجالات أخرى، وإسهام الشركات الإسبانية في تحديث البنى التحتية ومشاريع التنمية في العراق.

وأعرب السوداني عن تقديره لمواقف إسبانيا إزاء العدوان في غزّة، ودعمها الجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

ومن جهتها، أبدت الوزيرة الإسبانية تقديرها الدعم العراقي للمشاركة الإسبانية ضمن بعثة حلف الناتو.

وأكدت التزام بلادها بالشراكة مع العراق، واحترام كل ما تقرره الحكومة العراقية إزاء مهام التحالف الدولي.

وبيّنت استمرار الجهود مع وزارة الدفاع العراقية لإتمام مذكرة التفاهم الثنائية مع العراق، التي ستشمل تعاونًا أمنيًا وعسكريًا، وفي مجال الصناعات الحربية.

السوداني محمد شياع السوداني التحالف الدولى العراق القوات العراقية الإرهاب مكافحة الإرهاب

مواد متعلقة

تركيا توقف 147 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش"

"الشيوخ الأمريكى" يفشل فى تصويت حول رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل

مقتل قيادى من فصيل عراقى مسلح بضربة جوية أمريكية

عاجل.. قذائف المدفعية الإسرائيلية تنهمر على مجمع الشفاء الطبى

مجلس الشيوخ الأمريكى يُناقش حزمة المساعدات الخارجية دون سياسة الحدود

عاجل.. الأمم المتحدة تطلق نداءً لإغاثة 25 مليون سودانى

روسيا: نمو الاقتصاد فى 2023 كان الأعلى خلال 10 أعوام

عاجل.. القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا قياديًا فى كتائب حزب الله العراقى بمسيرة فى بغداد

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"